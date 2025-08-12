  2. রাজনীতি

ব্যারিস্টার ফুয়াদ

গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের খলনায়ক বানানোর চেষ্টা চলছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের খলনায়ক বানানোর চেষ্টা চলছে
জাতীয় যুবশক্তির সম্মেলনে বক্তব্য দেন এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ/ ছবি- জাগো নিউজ

নতুন বয়ানে গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের খলনায়ক বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে (কেআইবি) জাতীয় যুব সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি। জাতীয় যুব সম্মেলনের আয়োজন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তি।

ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, গণঅভ্যুত্থানের শক্তির মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একজনকে আরেকজনের পক্ষে-বিপক্ষে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, নতুন বয়ান তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুন বয়ানে গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের খলনায়ক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বয়ান হচ্ছে নতুন বাংলাদেশকে দিল্লির হাতে তুলে দেওয়ার বয়ান। এই রাজনীতি থেকে তরুণ এবং যুবকদের সাবধান হতে হবে।

তিনি বলেন, রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র তৈরি হয় শত্রু সাপেক্ষে, আমার দেশ কীভাবে নিরাপদ রাখা যায় সেই সাপেক্ষে। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মুক্তির লড়াই, আত্মমর্যাদার সাপেক্ষে। সে লড়াইয়ে তরুণদের, যুবকদের বুঝতে হবে এই লড়াইয়ে কারা আমাদের শত্রু। কারা আমাদের সময়ের ঘসেটি বেগম এবং কারা মীর জাফর। কারা সীমান্ত বিক্রি করে দিচ্ছে, কারা আমার দেশের স্বার্থ বিক্রি করে দিয়েছে।

এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, এসব শত্রুর মধ্যে রাজনীতিবিদ আছেন, এর মধ্যে আছেন সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সদস্য। যুবকদের বুঝতে হবে, সেসব মীর জাফরদের এক্সপোজ করাই আজকের ইশতেহার হওয়া উচিত।

এনএস/কেএসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।