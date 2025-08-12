গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা, বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেফতার রফিকুল
গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলার অন্যতম আসামি রফিকুল ইসলাম আরমানকে ঢাকার বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) র্যাব-১ এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সালমান নূর আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সালমান নূর আলম বলেন, হত্যাকাণ্ডের এ ঘটনায় সাংবাদিক তুহিনের ভাই মো. সেলিম (৫০) বাদী হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। পরে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত আসামিদের গ্রেফতারের জন্য র্যাব-১ বিষয়টি আমলে নিয়ে ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আসামিদের গ্রেফতারের জন্য গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে।
এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ১১টা ২০ মিনিটে ঢাকার বিমানবন্দর থানা এলাকা থেকে রফিকুল ইসলাম আরমানকে গ্রেফতার করা হয়। আরমানকে প্রাথমিকে জিজ্ঞাসাবাদে সাংবাদিক তুহিনকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন।
গ্রেফতার আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
