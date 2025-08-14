  2. রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৮ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কর্মসূচি করলে আইনি ব্যবস্থা
ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কোনো কর্মসূচি পরিচালনার প্রমাণ পাওয়া গেলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র সিনথিয়া জাহিন আয়েশার পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সূত্রে তাদের নজরে এসেছে যে সংগঠনটির ব্যানার ব্যবহার করে অনেকেই বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় প্রোগ্রাম, পোস্টারিংসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। কারও বিরুদ্ধে এই ব্যানার ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালনার প্রমাণ পাওয়া গেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নবগঠিত লিগ্যাল সেলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংগঠনটি হয়, গত ২৭ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি রিফাত রশিদ স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতীত সব জেলা-উপজেলা ও ক্যাম্পাস কমিটি স্থগিত করেন। অর্থাৎ বর্তমানে কেন্দ্ৰীয় কমিটি ও সেল ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আর কোনো কমিটি নেই।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতীত অন্য কেউ অভ্যুত্থানের এই ব্যানারের নামে কোনো ধরনের প্রোগ্রাম, পোস্টারিং বা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন না। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ছাড়া এই ব্যানারের নামে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণ বেআইনি।

