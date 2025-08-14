প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দুদিনের কর্মসূচি দিলো স্বেচ্ছাসেবক দল
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দুদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সংগঠনটি।
সংগঠনের সভাপতি এস এম জিলানীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসানের সঞ্চালনায় বুধবার (১৩ আগস্ট) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি পালনের ঘোষণা আসে। সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ আগস্ট সকাল ৭টায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিকতা। সকাল ১০টায় দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ফাতেহা পাঠ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।
এদিন দুপুর ২টায় আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভা হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
ওইদিন সারাদেশে জেলা ও মহানগর শাখায় র্যালি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ডাস্টবিন স্থাপন ও ফলদ-বনজ বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ২০ আগস্ট একই ধরনের কর্মসূচি পালন করবে থানা, উপজেলা ও পৌর শাখাগুলো।
দুর্যোগকালীন দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করে ১৯৮০ সালের ১৯ আগস্ট জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। এটি বিএনপির একটি সহযোগী সংগঠন।
কেএইচ/এমকেআর/এএসএম