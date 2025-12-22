মিডিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন চ্যানেল আই

মিডিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন চ্যানেল আই
রংপুর রাইডার্স-বিএসজেএ মিডিয়া কাপ ২০২৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে চ্যানেল আই। সোমবার মওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় দলটি।
ফাইনালে আগে ব্যাটিং করতে নেমে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর মাত্র ৩২ রানে অলআউট হয়। দলের কোনো ব্যাটারই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি। জবাবে ২.৩ ওভারেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ৫ উইকেটের সহজ জয় নিশ্চিত করে চ্যানেল আই।
ফাইনালে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন চ্যানেল আইয়ের সুব্রত গাইন। তবে টুর্নামেন্টজুড়ে ব্যাটে-বলে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের আদদ্বীন সজীব। তিনি ৫ ম্যাচে ১১৫ রান করার পাশাপাশি নেন ৪ উইকেট এবং দুইবার ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান।
ট্রফির পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন চ্যানেল আই ২৫ হাজার এবং রানার্সআপ চ্যানেল টোয়েন্টিফোর ১৫ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার লাভ করে।
এর আগে সকালে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে কালের কণ্ঠকে ২৯ রানে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে চ্যানেল আই এবং অপর সেমিফাইনালে আরটিভিকে ২০ রানে পরাজিত করে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর।
ফাইনাল শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন রংপুর রাইডার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ইশতিয়াক সাদেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম ও ইফতেখার রহমান মিঠু। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএসজেএ সভাপতি আরিফুর রহমান বাবু, সাধারণ সম্পাদক এস.এম. সুমনসহ সংগঠনের শীর্ষ কর্মকর্তারা।
