১৫১ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করছে এনসিপি, নাম প্রকাশ শিগগির
জুলাই অভ্যুত্থানের পর আত্মপ্রকাশ করা দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তারুণ্যনির্ভর দলটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, মতামতসহ দলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিতে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে যাচ্ছে দলটি।
দলটির একাধিক সূত্র জানায়, উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কাজটি খুব সতর্কভাবে করা হচ্ছে। যারা দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিতর্ক নেই, এনসিপির দলীয় আদর্শ, জুলাই স্পিরিটকে ধারণ করবে এমন ব্যক্তিদের উপদেষ্টা পরিষদে রাখা হবে। আকার হবে ৫১ সদস্যের। এতে থাকবেন সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদসহ দেশের প্রথম সারির ব্যক্তি।
দলটির সূত্র জানায়, উপদেষ্টা পরিষদ মূলত দলকে নীতিগত পরামর্শ দেবেন। এছাড়া দলীয় কৌশন নির্ধারণে সহায়তা, সংকটকালে দিকনির্দেশনা, সাংগঠনিক কাঠামো ও সংস্কারে মতামত, সততা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পরামর্শ দেবেন। তবে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন না। তাই সিদ্ধান্ত নয়, কেবল পরামর্শ দিতে পারবেন।
উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের জন্য গত ১৬ মে একটি সার্চ কমিটি গঠন করে দলটি। সার্চ কমিটির সমন্বয়কারী ছিলেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন। সদস্য ছিলেন- তাজনূভা জাবীন, সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, ড. আতিক মুজাহিদ, অর্পিতা শ্যামা দেব, খালেদ সাইফুল্লাহ, আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, মোশফিকুর রহমান জোহান, মীর আরশাদুল হক, মাওলানা সানাউল্লাহ খান, দিলশানা পারুল এবং খান মুহাম্মদ মুরসালীন।
মোটামুটি আমরা বেশকিছু নাম পেয়েছি। পর্যালোচনা শেষ করে আমরা শিগগির নাম প্রকাশ করে দেবো। পদযাত্রার কারণে আমাদের এক মাস দেরি হয়ে গেছে। বেশকিছু মানুষের সঙ্গে আমরা সরাসরি কথা বলেছি। মোটামুটি ৫১ জনের উপদেষ্টা পরিষদ হচ্ছে।- এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সার্চ কমিটির সদস্য ও এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘মোটামুটি আমরা বেশকিছু নাম পেয়েছি। পর্যালোচনা শেষ করে আমরা শিগগির নাম প্রকাশ করে দেবো। পদযাত্রার কারণে আমাদের এক মাস দেরি হয়ে গেছে। বেশকিছু মানুষের সঙ্গে আমরা সরাসরি কথা বলেছি। মোটামুটি ৫১ জনের উপদেষ্টা পরিষদ হচ্ছে। ২০ থেকে ২৫ জনের নাম অনেকটাই চূড়ান্ত।’
তিনি বলেন, ‘পরিষদে ১৮ থেকে ১৯টি সেক্টরের লোক স্থান পাবেন। সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, জিও-পলিটিক্সে অভিজ্ঞ এবং দেশের টপ র্যাংকিংয়ে থাকা ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। তবে এখনো মিনিমাম এক মাস সময় লাগবে। এই পরিষদ দলকে গাইড করবে, বিভিন্ন রকম পরামর্শ দেবে এজন্য যাতে বিতর্ক না হয় সেভাবে আমরা পরিষদ গঠন করব।
