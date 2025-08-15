  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়াকে কারা নির্যাতনের বিচার দাবি মির্জা আব্বাসের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে কারাগারে চরম নির্যাতন করা হয়েছে অভিযোগ করে এর সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবি করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে তিনি এ দাবি করেন। খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে এ দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

মির্জা আব্বাস বলেন, কারাগারে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে চরম নির্যাতন করা হয়েছে। তাকে পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারের যে কক্ষে রাখা হয়েছিল সেখানে ইঁদুর-পোকামাকড় দৌড়াদৌড়ি করতো। তাকে অন্যায়ভাবে ছাদের ওপরে একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল।

তিনি বলেন, আজকে আমি খালেদা জিয়ার জেলজীবনে তার ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, যে নির্যাতন হয়েছে, কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার দাবি করছি। তাদের বিচার হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

বিএনপির দুর্দিনে দলের নেতৃত্ব দিয়ে খালেদা জিয়া যে ভূমিকা রেখেছেন তা তুলে ধরে মির্জা আব্বাস বলেন, আমরা যারা কয়েকজন তার সঙ্গে কাজ করেছি আমরা দেখেছি, নানান চাপের মধ্যেও তার দৃঢ় মনোবল। গণতন্ত্রের প্রশ্নে তার আপসহীন নেতৃত্ব এবং নেতাকর্মীদের প্রতি তার যে ভালোবাসা ও স্নেহ তা তুলনাহীন।

খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে আজ রাজধানীসহ সারাদেশে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মসজিদ ও এতিমখানা-মাদরাসায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল হচ্ছে।

দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও নজরুল ইসলাম খান বক্তব্য রাখেন।

এতে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আমান উল্লাহ আমান, শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, ফজলুল হক মিলন, খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, মীর সরাফত আলী সপু, সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, সাইফুল আলম নিরব, আসাদুল করীম শাহিন, আবদুল কাদির ভুঁইয়া জুয়েল, মহানরগর দক্ষিণ বিএনপির রফিকুল আলম মজনু, যুবদলের নুরুল ইসলাম নয়নসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতারা ছিলেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন আজ।১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ইস্কান্দার মজুমদার ও মা তৈয়বা মজুমদারের তৃতীয় সন্তান তিনি। পৈত্রিক নিবাস ফেনীর ফুলগাজী হলেও তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে দিনাজপুরে বাবার কর্মস্থলে।

