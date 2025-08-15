  2. রাজনীতি

জয়নুল আবদিন ফারুক

নির্বাচন দিতে ব্যর্থ হলে ড. ইউনূসের নাম কলঙ্কজনকভাবে লেখা থাকবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
নির্বাচন দিতে ব্যর্থ হলে ড. ইউনূসের নাম কলঙ্কজনকভাবে লেখা থাকবে
আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন জয়নুল আবদিন ফারুক

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, যদি ড. ইউনূস একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে ব্যর্থ হন, তবে ইতিহাসে তার নাম কলঙ্কজনকভাবে লেখা থাকবে। তিনি বলেন, জনগণের আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র হলে বিএনপি নয়, জনগণই তা প্রতিহত করবে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে বাংলাদেশ কর্মজীবী দল কর্তৃক আয়োজিত খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ফারুক বলেন, ‘জনগণ দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য অপেক্ষা করছে।কিন্তু ৭১ বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে পিআর পদ্ধতিতে ভোট চাচ্ছে। যদি দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ ধানের শীষকে রুখতে পারবে না। ড. ইউনূস সম্মানিত লোক সারা বিশ্বে তার সুনাম রয়েছে কিন্তু তিনি যদি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইতিহাসে তার নাম কলঙ্কজনকভাবে লেখা থাকবে।

তিনি বলেন, যারা বুকের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করলে দেশের মানুষ সেটা রুখে দেবে।এই দেশটা এখন জনগণের। এটা এখন আর হাসিনার বাংলাদেশ নয়। মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য ১৬ টি বছর অপেক্ষা করেছি। এখন যদি কেউ সেই ভোটাধিকার হরন করতে চায়, তাহলে তার জবাব আপনারাই দিবেন।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে সাবেক এই চিফ হুইপ বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের যে ট্রেন চালু হয়েছে, তাতে আপনারা মানুষের সমর্থন তখনই পাবেন, যখন বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করবেন, গ্রামে যারা অত্যাচার করে, তাদের রুখে দিবেন। পদ নয় বরং দলকে ভালোবাসবেন।

সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি আলী হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আলতাব হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হারুনুর রশিদ, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক সাইফুল আলম নীরব, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, মাইনুল ইসলাম প্রমুখ।

কেএইচ/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।