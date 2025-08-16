  2. রাজনীতি

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মির্জা ফখরুলের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪০ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মির্জা ফখরুলের শুভেচ্ছা

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাদের অব্যাহত সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে এক শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি সবার সমৃদ্ধি কামনা করেন।

শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, জন্মাষ্টমী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে খুবই পুণ্য একটি তিথি। শুভ জন্মাষ্টমী তাদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। উৎসবের প্রাঙ্গণ সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য অবারিত।

মির্জা ফখরুল বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা সব ধর্মের মানুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী। হিংসা, বিদ্বেষ, অশান্তি, হানাহানি, বৈষম্য ও অবিচার দূর করে সমাজকে শান্তিময় করে তুলতে যার যার অবস্থানে থেকে আমাদের সবাইকে অবদান রাখতে হবে।

এমএইচএ/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।