জয়নুল আবদিন ফারুক

স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত করে ফের ষড়যন্ত্র করছেন হাসিনা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জয়নুল আবদিন ফারুক

ভারতের মাটিতে বসে কিছু স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক।

শনিবার (১৬ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরাম খাঁ হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দলের এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, এরশাদের চেয়েও বেশি স্বৈরাচারী হয়ে শেখ হাসিনা বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছেন এবং জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। দেশ এখনো ষড়যন্ত্রের মুখে। এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে।

ফারুক তার বক্তব্যে বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থে কিছু করেননি, বরং দেশের জনগণের অধিকার আদায়ে সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

বিরোধীদলের সাবেক এই চিফ হুইপ বলেন, অনেকেই বলছেন, পি আর পদ্ধতি, শেখ হাসিনার বিচার ও সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হবে না। তারা দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনকে প্রতিহত করতে চায়। আমি তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, এইজন্য কি আবু সাঈদ মীর মুগ্ধরা রক্ত দিয়েছে?

তিনি বলেন, গত ১৬ বছর তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি জেল-জুলুম, গুমের শিকার হয়ে আন্দোলন করে গেছে। দেশের মানুষ জুলাই-আগস্ট বিপ্লবকে সফল করেছি একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য।

শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি ভারতে বসে কিছু একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত করে বাংলাদেশ নিয়ে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দলের সভাপতি হুমায়ুন কবির বেপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, বাংলাদেশ সংবাদপত্র এডিটরের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল মজুমদার, সংগীত শিল্পী মনির খানসহ প্রমুখ।

