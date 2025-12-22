  2. রাজনীতি

তারেক রহমানকে বরণে ৩০০ ফিটে প্রস্তুত হচ্ছে মঞ্চ

প্রকাশিত: ০৬:১১ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
তারেক রহমানকে সংবর্ধনা দিতে ৩০০ ফিট এলাকায় মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে/ছবি: সংগৃহীত

২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে সংবর্ধনা দিতে রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায় বিশাল মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করেছে দলটি।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর থেকে বিশ্বরোড থেকে পূর্বাচলমুখী ৩০০ ফিট সড়কের একটি অংশজুড়ে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়। বিএনপির নেতারা জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে কমিটির সদস্যরা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিএনপি নেতারা বলেন, তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য দেশবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছে বনানী-কাকলী হয়ে ৩০০ ফিট এলাকায় আসবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। সেখানে আয়োজিত মূল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য দেবেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জাগো নিউজকে বলেন, এরই মধ্যে ৩০০ ফিটে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মূল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সেখানে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখবেন। এরপর তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন।

তিনি আরও জানান, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের দিন সকাল থেকেই মঞ্চে নানামুখী আয়োজন থাকবে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি যুক্ত হতে পারে বলেও জানান তিনি।

