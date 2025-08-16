৪ শাখার সঙ্গে জরুরি সভা ডেকেছে ছাত্রদল
তিনটি জেলা ও একটি মহানগর শাখার সুপার ফাইভের নেতা এবং শাখাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে জরুরি মতবিনিময় সভা ডেকেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ।
শনিবার (১৬ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এই জরুরি সভা আহ্বান করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৭ আগস্ট বিকেল ৩টায় নয়াপল্টনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নরসিংদী জেলা, টাঙ্গাইল জেলা, পটুয়াখালী জেলা ও গাজীপুর মহানগর ইউনিটের সুপার ফাইভ এবং এই চার জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় টিমের নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সুপার ফাইভ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা টিমের নেতাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
