খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে ছাত্রদল নেতার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে টিএসসিতে বেঞ্চ স্থাপন ছাত্রদল নেতা মমিনুল ইসলাম জিসানের

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গণে তিনটি বেঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের ১নং জয়েন্ট সেক্রেটারি মমিনুল ইসলাম জিসান এ বেঞ্চগুলো স্থাপন করেন।

ব্যতিক্রমী এ উদ্যোগ প্রসঙ্গে মমিনুল ইসলাম জিসান বলেন, টিএসসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র।এখানে আসা শিক্ষার্থীরা যেন স্বস্তিতে সময় কাটাতে পারেন- এই ভাবনা থেকেই এই ছোট্ট প্রয়াস। আমরা চাই, এই বেঞ্চ হোক নানান মত ও পথের মিলনের প্রতীক, মুক্তচিন্তার আশ্রয়। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

