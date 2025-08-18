  2. রাজনীতি

৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে বিএনপির ১৬ সদস্যের কমিটি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানকে আহ্বায়ক ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে সদস্যসচিব করে এ কমিটি করা হয়েছে।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ ও সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।

এছাড়াও সাংগঠনিক সম্পাদকদের মধ্যে রয়েছেন- ঢাকা বিভাগের সায়েদুল আলম বাবুল, চট্টগ্রাম বিভাগের মাহবুবের রহমান শামীম, রাজশাহী বিভাগের শাহীন শওকত, খুলনা বিভাগের অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, রংপুর বিভাগের আসাদুল হাবিব দুলু, সিলেট বিভাগের জি কে গউছ, কুমিল্লা বিভাগের অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া, ময়মনসিংহ বিভাগের শরিফুল আলম এবং ফরিদপুর বিভাগের শামা ওবায়েদ।

১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরে জন্ম হয় একাধিকবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক বিএনপির।

