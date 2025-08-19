দূতাবাস থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি সরানোর বিষয়ে পরে মন্তব্য করবো: রিজভী

দূতাবাস থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি সরানোর বিষয়ে পরে মন্তব্য করবো: রিজভী
বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিস থেকে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ছবি সরানো প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
সোমবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সাংবাদিকদের কাছে এ প্রতিক্রিয়া জানান তিনি।
রিজভী বলেন, সরকার একটা নীতি ঘোষণা করেছে, জিরো পোর্ট্রেট নীতি। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তারা এটা করেছে। এখন আমরা জানি না এটা উচিত না অনুচিত। দলে আলোচনা করে পরে আমরা মন্তব্য করবো।
বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিস থেকে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ছবি সরানোর মৌখিক নির্দেশনা পাঠায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ওই নির্দেশনা পাওয়ার পর এরই মধ্যে কয়েকটি দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আবার অনেক দূতাবাস জানিয়েছে তারা ৫ আগস্টের পরপরই এসব ছবি সরিয়ে ফেলেছে।
কূটনৈতিক সূত্রের ভাষ্য, গত কয়েক মাস ধরে ‘জিরো পোর্ট্রেট নীতি’ বা ‘কোনো ছবি না রাখার সিদ্ধান্ত’ অনুসরণ করা হয়েছে। সেই নীতি অনুসরণ করতেই সরানো হচ্ছে রাষ্ট্রপতির ছবি।
