শেখ হাসিনার বিচার না হলে নির্বাচন উৎসবমুখর হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ শাহজাহান

নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনার বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ শাহজাহান। তিনি বলেছেন, আগে হাসিনার বিচার নিশ্চিত করতে হবে। হাসিনার বিচার ছাড়া নির্বাচন উৎসবমুখর হবে না।

সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে নগরীর ২ নম্বর গেটের চট্টগ্রাম কনভেনশন হলে চট্টগ্রামস্থ বান্দরবানবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত এক মিলনমেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, আমরা নতুন একটি বাংলাদেশ বিনির্মাণের দিকে এগোচ্ছি। ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তির এক বছর পূর্তি হয়েছে কিন্তু জন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়নি। ড. ইউনুস শুরু থেকে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যে তিনি নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেন, যখনই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক, জামায়াতে ইসলামী সব সময় প্রস্তুত।দেশের নাগরিকদের চাহিদা পূরণ করতে হলে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দিতে হবে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনের আগে এ সনদকে আইনি কাঠামোতে আনতে হবে।

মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ ও অধিকাংশ রাজনৈতিক দল পিআর পদ্ধতির নির্বাচন চায়। দেশে অবশ্যই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দিতে হবে। এতে সংসদের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষে সবার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে।

জামায়াতের এই নেতা বলেন, এবারের নির্বাচন অতীতের যে-কোনো নির্বাচনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই বিপ্লবে ১০৭ জন শিশু জীবন দিয়েছে, যা দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। প্রায় ২ হাজার শহীদ ও অসংখ্য আহত গাজীর ত্যাগের কারণে আমরা নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি।

তিনি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘টার্গেটভিত্তিক কাজ করতে হবে। নিজ নিজ কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা ও তথ্য মুখস্থ রাখতে হবে। মহিলা সমাবেশ, যুব সমাবেশ, উঠান বৈঠক শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। শহর থেকে গ্রামে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে। ভোটারদের নার্সিং করতে হবে। অমুসলিম ভাইবোনদের মাঝেও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। হাউস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দাঁড়িপাল্লার দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় স্কুল-কলেজ কার্যক্রম সম্পাদক তাওহীদুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে এবং বান্দরবান জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বান্দরবান জেলা জামায়াতের আমির এস এম আব্দুস সালাম আযাদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

বান্দরবান আসনে (৩০০ নম্বর) জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট আবুল কালাম বলেন, ‘বান্দরবানে জামায়াত অতীতেও নির্বাচন করেছে এবং সম্মানের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। প্রতিটি গ্রাম ও গঞ্জে দাঁড়িপাল্লার দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।বান্দরবানকে সন্ত্রাসমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও শান্তিপ্রিয় জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। জেলা পরিষদের দায়িত্ব পালনকালে আমি কখনো বৈষম্য করিনি।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাওলানা রফিক বশরী, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা ওমর ফারুক সিরাজী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, অ্যাডভোকেট আবু নাসের, বাইশারী ইউনিয়ন সভাপতি মো. সেলিম, মাওলানা আইয়ুব আলী আনসারী, মহসিন কলেজ সভাপতি খুররম, ছাত্রশিবির বান্দরবান জেলা সেক্রেটারি মোস্তাক আহমেদ, ছাত্রশিবির মহানগর দক্ষিণের সাবেক সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মামুন, চট্টগ্রাম বারের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম মোজাহিদ প্রমুখ।

