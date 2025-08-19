  2. রাজনীতি

মঈন খান

গণতন্ত্র ফেরাতে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন সালাম তালুকদার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
আব্দুস সালাম তালুকদারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভায় অংশ নেন মঈন খান

বিএনপির সাবেক মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার গণতন্ত্রের অগ্র সৈনিক ছিলেন বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। তাকে স্মৃতিচারণ করে মঈন খান আরও বলেন, তিনি গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য আশির দশকে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বিএনপির সাবেক মহাসচিব আব্দুস সালাম তালুকদারের ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সালাম তালুকদারের স্মৃতিচারণ করে ড. মঈন খান বলেন, পাকিস্তান আমলে লন্ডনে যারা পড়াশোনা করতে যেতেন তাদের একটি সংগঠন ছিল পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফেডারেশন নামে। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররা সবসময় তাদের দখলদারত্ব বজায় রাখত। তাদের সেই দাপটের মধ্যেও আব্দুস সালাম তালুকদার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেন, সালাম সাহেব পরবর্তীতে কখনো রাজনীতিতে আসবেন এটি অনেকেই চিন্তা করেনি। কিন্তু তিনিই পরবর্তীতে হলেন বাংলাদেশের একটি বড় দলের সফলতম মহাসচিব।

স্মরণসভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমান, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ডাকসুর সাবেক এজিএস নাজিমুদ্দিন আলম, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

