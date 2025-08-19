  2. রাজনীতি

নেতাকর্মীদের আচরণে জনগণ অসন্তুষ্ট হলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৫ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫

স্মরণসভায় বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। ছবি: জাগো নিউজ

নেতাকর্মীদের আচরণে জনগণ অসন্তুষ্ট হলে, ভীত হলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

তিনি বলেন, দল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে শহীদ জিয়া অসম্মানিত হওয়া। খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান অসম্মানিত হওয়া।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বিএনপির সাবেক মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদারের ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, আমরা একটি নির্বাচনের সামনে। এ নির্বাচনে আমাদেরকে জনগণের কাছেই যেতে হবে, ভোটটা তারাই দিবেন। সুতরাং তাদের অসন্তুষ্ট করা যাবে না।

তিনি বলেন, আমরা শুধু শহীদ জিয়াউর রহমানের কথা বলব কিন্তু তার মত আচরণ করব না, খালেদা জিয়ার কথা বলব কিন্তু তার মত আপোষহীন হতে পারব না, তারেক রহমানের কথা বলব কিন্তু তার মত পরিশ্রম করতে পারব না। যোগ্যতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে পারব না, তাহলে এই কথাগুলো বলা মিছেমিছি।

এসময় দলের নেতা কর্মীদের বিনীত অনুরোধ জানিয়ে এই ধরনের কাজ না করার অনুরোধ জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য।

তিনি বলেন, এ ধরনের কাজ অন্যকেউ করতে চাইলে তাদেরকে বাধা দেয়ার অনুরোধ রইলো। সেটি না করা হলে অনভিপ্রেত সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে।

স্বরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমান, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ডাকসুর সাবেক এজিএস নাজিমুদ্দিন আলম, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

