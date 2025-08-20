জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির জন্য গণভোটের দাবি জামায়াতের

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির জন্য গণভোটের দাবি জামায়াতের
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়ার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্টশিয়াল প্রক্লেমেশন অথবা গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের জরুরি বৈঠকে এই দাবি জানানো হয়।
বৈঠকে গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের লক্ষ্যে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি কার্যকর করা এবং এর ভিত্তিতেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জোর দাবি জানানো হয়।
এছাড়া ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত জুলাই জাতীয় সনদের ওপর বিশদ আলোচনার পর জুলাই জাতীয় সনদের কিছু বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেয় জামায়াতে ইসলামী।
সংগঠনের নায়েবে আমির সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের (সাবেক এমপি) ও মাওলানা আনম শামসুল ইসলাম (সাবেক এমপি), সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি), সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা’ছুম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, ড. হামিদুর রহমান আযাদ, মাওলানা আবদুল হালিম, অ্যাড. মোয়াযযম হোসাইন হেলাল ও অ্যাড. এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব আবদুর রব, জনাব সাইফুল আলম খান মিলন, এড. মতিউর রহমান আকন্দ, অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন, অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ, মোবারক হোসাইন ও মো. সেলিম উদ্দিন।
