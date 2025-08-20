বিএনপির ক্ষমতার একমাত্র উৎস এদেশের ১৮ কোটি জনগণ: মীর হেলাল
বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেছেন, আমাদের নেতা তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপির রাজনীতি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। সুতরাং বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কোনো পর্যায়ের নেতাদের কারণে যেন আমার দেশের জনগণ কষ্ট না পায়। কারণ বিএনপির ক্ষমতার একমাত্র উৎস হচ্ছে এদেশের ১৮ কোটি জনগণ।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্ণাঢ্য র্যালি পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
র্যালিটি জামিয়াতুল ফালাহ মসজিদ ময়দান থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাজীর দেউরি নাসিমনে দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মীর হেলাল বলেন, ১৯৭১ এর স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে শুরু করে গত ২০২৪ এর ৫ই আগস্ট পর্যন্ত দেশবিরোধী অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। যে পরিবারটি জনগণের পাশে থেকে এই সব দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে আসছে সেটি হলো শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পরিবার।
তিনি বলেন, চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দল একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত ইউনিট। হামলা-মামলা, গুম-খুন উপেক্ষা করে আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দল রাজপথে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক দল বিএনপির ভ্যানগার্ডের দায়িত্ব পালন করেছে। আগামী দিনেও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে জনগণের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবক দল আরও অগ্রগামী ভূমিকা রাখবে।
সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশের যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম এবং দুর্যোগ, দুর্বিপাকে কিংবা সংকটে একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা সবসময়ই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনে সুখী সমৃদ্ধ একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলকে ভূমিকা রাখতে হবে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিএনপিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা বহুবার হয়েছে। কিন্তু যারাই বিএনপিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। আর বিএনপি ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠেছে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে শহীদ জিয়ার আদর্শে গড়া দল বিএনপি ততদিন বাংলাদেশে বেঁচে থাকবে। দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও আমাদের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। জনগণের সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব না পাওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে।
সভাপতির বক্তব্যে বেলায়েত হোসেন বুলু বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া একটি সংগঠন। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা সবসময় রাজপথে সচেষ্ট ছিলাম। আগামীতেও দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে একটি সাম্য, মানবিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীর যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত রয়েছে।
চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক বেলায়েত হোসেন বুলুর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ইঞ্জি. জমির উদ্দিন নাহিদ এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ আজম উদ্দিন, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি এইচ এম রাশেদ খান। এতে বক্তব্য দেন মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউর রহমান জিয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক মঈনুদ্দিন রাশেদ, জহিরুল ইসলাম টম, হারুনুর রশিদ (কোতোয়ালী) গোলাম সরোয়ার, আব্দুল হালিম গুড্ডু, মো. আলমগীর, আব্দুল আহাদ রিপন, কামরুল হাসান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য আব্দুল হাই, সৈয়দ মফিজ উদ্দিন সুমন, আকতার হোসেন, সাজ্জাদ হোসেন, এম এ হানিফ, ইঞ্জিনিয়ার নুরুজ্জামান শিমুল, আব্দুল মান্নান আলমগীর, সাইফুল আলম দিপু, ইকবাল হোসেন রুবেল, রবিউল ইসলাম, শহিদুজ্জামান শহীদ, মো. জাহিদুল ইসলাম (দপ্তরের দায়িত্বে), নোমান সিকদার সোহাগ, রিদওয়ানুল হক রিদু, মো. ইকবাল হোসেন জিসান, ইমরান হোসেন তালুকদার, মো. জসিম উদ্দিন, মো. মারুফ, মো. পারভেজ, মো. ইব্রাহীম, মো. বাকের, মোহাম্মদ জাবেদ সাফায়াত সোবহান, রাশেদ পাটোয়ারী, মো. রাজীব প্রমুখ।
