শিমুল বিশ্বাসের রোগমুক্তি কামনায় সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির দোয়া

শিমুল বিশ্বাসের রোগমুক্তি কামনায় সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির দোয়া
বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের রোগমুক্তি কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
সম্প্রতি শিমুল বিশ্বাস নিউমোনিয়া ও শারীরিক বিভিন্ন অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে তার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া করা হয়।
মাহফিলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কার্যকরী সভাপতি এম এ বাতেন, মহাসচিব সাইফুল আলম, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির (সদর) সাধারণ সম্পাদক এ এস আহমেদ খোকন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কাজী মো. জোবায়ের মাসুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
