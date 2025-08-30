নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ
ঢাকায় জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর আহত হওয়া এবং গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ করছে গণঅধিকার পরিষদ, জাতীয় নাগরিক পার্টি, আপ বাংলাদেশসহ একাধিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে চট্টগ্রামের ২ নম্বর গেট মোড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভ এখনো চলমান। এরপর ২ টায় প্রতিবাদ মিছিল হবে বলে জানা যায়।
এ সময় ‘ব্লকেড ব্লকেড সারা বাংলা ব্লকেড’, ‘নো মোর মিলিটারি ব্যারাকে ফির তাড়াতাড়ি’, ‘জাপা ধর জেলে ভর’, ‘হাসিনা গেছে যে পথে জাপা যাবে সে পথে’ ইত্যাদি স্লোগান দিচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা।
গণঅধিকার পরিষদ চট্টগ্রামের সিনিয়র এক নেতা জানান, জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ না হওয়া, হামলাকারীদের বিচারের আওতায় না আনা পর্যন্ত তাদের বিক্ষোভ চলবে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নগরীর দুই নম্বর গেটে শত শত নেতাকর্মী অবস্থান নিয়ে সড়কে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এ সময় তারা টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ আশপাশে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করে। বিক্ষোভের কারণে দুই নম্বর গেট মোড়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
এ বিষয়ে জানতে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমানের মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি কল রিসিভ করেননি।
