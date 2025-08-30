  2. রাজনীতি

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইসলামী আন্দোলনের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল/ছবি: জাগো নিউজ

গণধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে পল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা।

মিছিলটি বিজয়নগর হয়ে কাকরাইল ঘুরে পুনরায় পল্টনে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় দলটির নেতাকর্মীরা ‘আপা গেছে যে পথে, জাপা যাবে সেই পথে’; ‘ব্যান ব্যান জাপা’সহ নানা স্লোগান দেন।

মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নেতারা অবিলম্বে নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। দুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিপেটায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খাঁনসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন।

গুরুতর আহত হওয়ায় নুরকে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।

