জাপা কার্যালয়ের সামনে পুলিশের টিয়ারশেল নিক্ষেপ

জাপা কার্যালয়ের সামনে পুলিশের টিয়ারশেল নিক্ষেপ
কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ারশেল ও জলকামান ব্যবহার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে। গণঅধিকার পরিষদসহ কয়েকটি দলের নেতাকর্মীরা এ হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
এর আগে সোয়া ৬টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে আসেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভ মিছিল করেন দলটির নেতাকর্মীরা। বিক্ষোভ মিছিল শেষে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে।
এর আগে এদিন বিকেলে পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে অবস্থান করেন জাপার নেতাকর্মীরা। বিকেল সোয়া ৫টার দিকে সেখানে বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও মাঝেমধ্যেই নেতাকর্মীরা বাইরে বের হয়ে আসেন। এছাড়া কার্যালয়ের বাইরে সতর্ক অবস্থান নেয় পুলিশ।
