জাতীয় পার্টির অফিসে নেতাকর্মীরা, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

জাতীয় পার্টির অফিসে নেতাকর্মীরা, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে অবস্থান করছেন দলটির নেতাকর্মীরা। কার্যালয় এলাকায় এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও মাঝেমধ্যেই নেতাকর্মীরা বাইরে বের হয়ে আসছেন। তবে কার্যালয়ের বাইরে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে রাজধানীর কাকরাইল এলাকায় জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এমন পরিস্থিতি দেখা যায়।
সরেজমিনে দেখা যায়, কার্যালয়ের ভেতরে দলটির অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী অবস্থান করছেন। তবে কার্যালয়ে প্রবেশ করতে না পারায় ভেতরে প্রকৃত চিত্র জানা যায়নি। দলটির নেতাকর্মীরা বের হলেই সাংবাদিকরা তাদের ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করছেন। সে কারণে এক ধরনের জটলা তৈরি হচ্ছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও এই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
আরও পড়ুন
- ‘যে পথে গেছে আপা, সেই পথে যাবে জাপা’
- নুরের ওপর হামলায় জড়িত কোনো ব্যক্তি রেহাই পাবে না
- ভাঙচুর করতে এলে সবার হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে
বিকেল ৫টা বাজার কয়েক মিনিট পরেই দুইবার ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ জাতীয় আওয়াজ পাওয়া গেলেও সেগুলো আসলে কীসের শব্দ তা জানা যায়নি। আশপাশে থাকা কেউই সেটা বের করতে পারেনি, এমনকি কোথা থেকে শব্দ আসছে সেটিও জানা যায়নি।
এর আগে বিকেল ৩টার দিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল দলটির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারীর। কিন্তু বিকেল ৫টা পর্যন্ত তিনি সেখানে যাননি।
এমএইচএ/ইএ/এমএস