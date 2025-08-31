জামায়াতে ইসলামী
চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা সরকার কীভাবে নির্বাচন করবে
চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা অন্তর্বর্তী সরকার কীভাবে এত বড় নির্বাচন (জাতীয় সংসদ) পরিচালনা করবে তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের। এ বিষয়ে তারা উদ্বিগ্ন বলেও জানান তিনি।
রোববার (৩১ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এই শঙ্কার কথা জানান।
এই জামায়াত নেতা বলেন, আগে একদল বাসস্ট্যান্ড দখলে নিতো, এখন আরেকটি গ্রুপ নিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারকে দখলদারদের বিরুদ্ধে ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি।
আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের বলেন, এখন যে সময় আছে, সরকার যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব। পরিস্থিতির যদি উন্নতি ঘটে, তাহলে একটা নির্বাচন হওয়া সম্ভব।
তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তারা একমত পোষণ করেছেন, তবে কার্যকারিতার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন।
জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, দেশ একটি নীলনকশার নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে কি না, সে বিষয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সরকার লন্ডনে একটি দলের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছিল, যা একটি নজিরবিহীন ঘটনা। এতে সরকারের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং একটি দলকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
জুলাই ঘোষণাপত্রের দিন (৫ আগস্ট) নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা কোনো একটা চাপে পড়ে করা হয়েছে বলেও সাংবাদিকদের জানান সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের।
তিনি বলেন, এখানে একটা চাপ আছে। সরকারের উচিত ছিল জুলাই সনদের ব্যাপারে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর নির্বাচনের রোডম্যাপ এবং তারিখ ঘোষণা করা।
ইএ/জিকেএস