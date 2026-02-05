  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে বম্বে সুইটস, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডে ‘এরিয়া সেলস ম্যানেজার (এএসএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীর বয়স ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন। চাকরি প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

পদের নাম: এরিয়া সেলস ম্যানেজার (এএসএম)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

