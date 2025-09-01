চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, ১৪৪ জারি রাখাসহ ৪ দাবি শিবিরের
শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়দের হামলা এবং ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।
সংবাদ সম্মেলনে তারা ১৪৪ ধারা জারি রাখাসহ প্রশাসনের কাছে চারটি দাবি জানিয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানায় শিবির।
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির সভাপতি মোহাম্মদ আলী। এ সময় তিনি শনিবার রাত এবং রোববার দিনব্যাপী চবি শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়দের বর্বরোচিত হামলা চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, হাটহাজারী পুলিশ প্রশাসন এবং দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর নীরব ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানান।
আরও পড়ুন
- পুরুষশূন্য জোবরা গ্রাম, ক্যাম্পাসজুড়ে উৎকণ্ঠা
- ‘আমাদের হল ছাড়তে হলে শিক্ষকদেরও কোয়ার্টার ছাড়তে হবে’
- চবি-বাকৃবিতে হামলার ঘটনায় শেকৃবিতে বিক্ষোভ মিছিল
সংবাদ সম্মেলনে শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ইব্রাহিম হোসেন রনি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারি মোহাম্মদ পারভেজসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
শিবিরের চার দাবি
১. প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আহত শিক্ষার্থীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে।
২. সব সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে হবে এবং পুরো এলাকা অস্ত্রমুক্ত করতে হবে।
৩. ক্যাম্পাসের স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি রাখতে হবে।
এমআরএএইচ/ইএ