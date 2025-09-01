বাকৃবি
‘আমাদের হল ছাড়তে হলে শিক্ষকদেরও কোয়ার্টার ছাড়তে হবে’
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা এবং শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ১০ মিনিটে বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কে আর মার্কেটে এসে জড়ো হন। এসময় শিক্ষার্থীরা ‘রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘রাজপথ ছাড়বো না’, ‘প্রশাসনের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে’ সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে শত শত শিক্ষার্থী বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে এরই মাঝে হল ত্যাগ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু নারী শিক্ষার্থী। নিরাপত্তাজনিত কারণেই তারা হলত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।
এসময় বাকৃবির শিক্ষার্থী আতিক বলেন, কিছু হলেই হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়, এই হল-বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের পৈতৃক সম্পত্তি। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বহিরাগতদের হামলার বিচার না করে আবার হল ছাড়ার ফন্দি করলে সেটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। ভয়-ভীতি দেখিয়ে আন্দোলন থামানো যাবে না। যতক্ষণ না দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের আন্দোলন চলবে।
বাকৃবির আরেক শিক্ষার্থী তারেক বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীরা কেন হল ছাড়বো, আমাদের যদি হল ছাড়তে হয় তাহলে শিক্ষকদেরও কোয়ার্টার ছাড়তে হবে। আন্দোলন ধামাচাপা দিতে এসব ফন্দি-ফিকির চলবে না।’
এদিকে সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন হলের নারী শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে দেখা যায়। ক্যাম্পাসে মোতায়েন রয়েছে র্যাব, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বিজিবি।
এসময় জুলাই ৩৬ হলের শিক্ষার্থী তাসফিয়া বলেন, আমাদের পরীক্ষা চলছিল। হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হবো। নিরাপত্তা সংকটে হল ছাড়তে হচ্ছে।
এসময় আরেক শিক্ষার্থী ফারাহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। তবুও বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণে হলে থাকা কঠিন হয়ে গেছে। বাধ্য হয়েই হল ছাড়তে হচ্ছে, তবে আমরা চাই দ্রুতই স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসুক এবং আবার পড়াশোনা শুরু করতে পারি।
