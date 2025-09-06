  2. রাজনীতি

গুলশানে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে পাকিস্তানের হাইকমিশনার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৫ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার

বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পাশাপাশি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।

বৈঠকের বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে দলীয় সূত্র জানিয়েছে, আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং চলমান বৈশ্বিক কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট বৈঠকে আলোচনায় আসতে পারে।

