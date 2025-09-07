ফ্যাসিবাদের আবর্ত থেকে বের হতে ভোটের বিকল্প নেই: মান্না
ফ্যাসিবাদের আবর্ত থেকে বের হওয়ার জন্য ভোটের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘জুলাই সনদ ও নির্বাচন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মান্না এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে গণশক্তি সভা।
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি বলেন, ‘ভোট সব সমস্যার সমাধান করে- এ কথা যিনি বলেন তিনি ভুল করেন। এতগুলো বছরে এতগুলো ভোট আমাদের সব সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান করেনি। ভোট মানে সমস্ত সমস্যার সমাধান- সে কথা বলছি না। কিন্তু আজকে ফ্যাসিবাদের আবর্ত থেকে বের হওয়ার জন্য ভোটের বিকল্প নাই।’
তবে সেই ভোট সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও গুণমানসম্পন্ন করতে হবে জানিয়ে মান্না বলেন, ‘সেই ভোট কীভাবে হবে? আমরা যারা মনে করছি সংবিধানে পরিবর্তন আনলে সেই পরিবর্তন হবে, কিন্তু বাস্তবে কী দেখছেন? লাশ তুলে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও প্রক্টর সারা দিন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন যে আমাদের ছাত্ররা মার খাচ্ছে, কোনো পুলিশ যায়নি। যেদিন ভোট হবে সেদিন যার যেখানে শক্তি আছে, তার যদি মনে হয় আমি জিততে পারব না, উনি গিয়ে যদি ব্যালট বাক্স নিয়ে বাড়ি চলে যান, পুলিশ কি বাধা দেবে শেষ পর্যন্ত? এ প্রশ্নের সমাধান না হলে সংস্কার বা অন্য কিছু হবে না।’
সভায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি বলেন, ‘জুলাই সনদের ভিত্তিতে যদি নির্বাচন না হয়, এই নির্বাচন আপনারা চাইলে করেন, আমরা কেউ ভোট দিতে যাব না। ৬ মাসের মধ্যে জুলাই সনদের সমস্ত কথা সংবিধানে যুক্ত করতে হবে। যদি পারেন নতুন সংবিধান করতে হবে। সংসদের উচ্চকক্ষে অবশ্যই পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে হবে।’
এসএম/একিউএফ/জিকেএস