খালেদা জিয়াকে ফল পাঠালেন ভুটানের রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাশো কারমা হামু দর্জির পক্ষ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে উপহারস্বরূপ ফল পাঠানো হয়েছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে গিয়ে এ উপহার পৌঁছে দেন রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিরা। উপহার গ্রহণ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্য এ শুভেচ্ছা উপহার পাঠানো হয়।
