  2. রাজনীতি

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতা প্রয়োজন হবে: খসরু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪০ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতা প্রয়োজন হবে: খসরু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

নির্বাচনে জিতে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে অস্ট্রেলিয়ার সিনেটর ও এমপিদের সহযোগিতা অনেক বেশি প্রয়োজন হবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

তিনি বলেন, আগামীদিনে নির্বাচন যেন সঠিক সময়ে এবং সঠিকভাবে হয় সেটিই মুখ্য বিষয়। আপনাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির লাকেম্বার লাইব্রেরি হলে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। স্থানীয় সময় রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় অস্ট্রেলিয়া বিএনপি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে আমীর খসরু বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের গঠিত দল বিএনপি, আপনারা তার আদর্শে বিশ্বাসী। আপনারা কষ্ট করে বিদেশে বিভিন্নভাবে দলের কর্মকাণ্ডে যোগ দিচ্ছেন। আন্দোলন-সংগ্রামে অবদান রেখেছেন, তা অব্যাহত রাখতে হবে।

এ সময় তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানরত বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বলতে দ্বিধা নেই যে, বিগত আন্দোলন সংগ্রামে অনেক কষ্ট করেছেন আপনারা। অস্ট্রেলিয়ার সিনেটর ও এমপিরা বাংলাদেশের সামগ্রিক বিষয়ে বেশ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। আপনাদের কর্মের সেই রেজাল্ট আমরা পেয়েছি। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সভাপতি এএফম তাওহীদুল ইসালামের সভাপতিত্বে এবং প্রকৌশলী মশিউর রহমান মুন্না, শফিউল আলম শফিক এবং আবিদা সুলতানার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল হক। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দোয়া পরিচালনা করেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপির কোষাধ্যক্ষ মনজুরুল হক আলমগীর।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৪০ জন শিশু অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে জিয়া সাইবার ফোর্স (জেডসিএফ) অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ শাখার নব অনুমোদিত কমিটির আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম শিবলি ও সদস্য সচিব বাদশা বুলবুলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পাদক নামিদ ফারহান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সহ-সভাপতি আশরাফুল ইসলাম ও শাহ আলম, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস কাঞ্চন শহীন, যুগ্ম সম্পাদক ইয়াসির আরাফাত সবুজ প্রমুখ।

