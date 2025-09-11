নানান আয়োজনে চট্টগ্রামে মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নানান আয়োজনে চট্টগ্রামে মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন
জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামের ষোলশহরে শহীদ জিয়ার স্মৃতি বিজড়িত বিপ্লব উদ্যানে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নারী সমাজের উন্নয়নে মহিলাদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দলের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের নারী সমাজকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মহিলাদল দেশ, দেশের মানুষের উন্নয়ন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
- আরও পড়ুন
শিবিরের বিজয়ে পাকিস্তান জামায়াতের বিবৃতি শিষ্টাচারবহির্ভূত
ব্যালট বাক্স বহনকালে নির্বাচন কর্মকর্তাদের পাশে দুই ছাত্রদল নেতা
তারা বলেন, দেশ ও জনগণের স্বার্থে বিএনপি কখনো আপস করেনি। গণতন্ত্রের জন্য বিএনপির নেতাকর্মীরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। আগামীতে দেশ ও জনগণের স্বার্থে বিএনপি যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।
এসময় উপস্থিত ছিলেন- চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি ছকিনা বেগম, সহ-সভাপতি রেজিয়া বেগম মুন্নী, ফারহানা জসিম, আশরাফী মোতালেব, মাশকুরা মেরি, অ্যাডভোকেট নিলুফার ইয়াসমিন লাভলী, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাবেয়া বেগম রাবু, যুগ্ম সম্পাদক কামরুন নাহার লিজা, শামসুন্নাহার প্রেমা, সাংগঠনিক সম্পাদক তাসলিমা আহমেদ লিমা, শামীম আরা নাসরিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, বায়েজিদ বোস্তামী থানা সভাপতি মনোয়ারা বেগম হেনা, সাধারণ সম্পাদক নাসিমা আলম, পাহাড়তলী থানা সভাপতি রিনা বেগম, চকবাজার থানার সাধারণ সম্পাদক নাজমা বেগম, মহিলাদল নেত্রী অ্যাডভোকেট বিলকিস আরা মিতু, অ্যাডভোকেট আসমা বেগম, অ্যাডভোকেট আবিদা, সানজিদা আক্তার প্রমুখ।
এমআরএএইচ/কেএসআর