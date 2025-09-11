পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক প্রতিনিধিদল।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার পাকিস্তান হাইকমিশনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এনসিপি এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।
বৈঠকে এনসিপি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এসময় দলের যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ ও যুগ্ম সদস্যসচিব ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সম্পাদক এ এস এম সুজাউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় বলে জানিয়েছে দলটি।
