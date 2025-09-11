  2. রাজনীতি

পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক

প্রকাশিত: ০৬:১৭ এএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক প্রতিনিধিদল।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার পাকিস্তান হাইকমিশনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এনসিপি এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।

বৈঠকে এনসিপি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এসময় দলের যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ ও যুগ্ম সদস্যসচিব ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সম্পাদক এ এস এম সুজাউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় বলে জানিয়েছে দলটি।

