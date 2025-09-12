  2. রাজনীতি

মেয়র শাহাদাত

জাতীয় নির্বাচনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিএনপির পাশে থাকতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় নির্বাচনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিএনপির পাশে থাকতে হবে
শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৮তম শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

সাম্যের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সব ধর্মের মানুষের সমান অংশগ্রহণ জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিএনপির পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে নগরীর দেওয়ানজীপুকুর পাড়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৮তম শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে মহাশোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. শাহাদাত বলেন, আমি চট্টগ্রাম সিটির দায়িত্ব নেওয়ার পর জনতার সেবক হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করেছি। গ্রিন, ক্লিন এবং নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়ার ঘোষণা দিয়েছি। যেখানে সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। আমরা বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী না। কোনো ধর্মের মানুষকে বাদ দিয়ে বা কাউকে পিছিয়ে রেখে দেশ এগুতে পারবে না।

তিনি বলেন, গত ১৭ বছর গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সবার ওপর নির্যাতন, বৈষম্য করে একদলীয় শাসন কায়েম করতে চেয়েছেন। শেখ হাসিনার পতন হলেও সংগ্রাম এখনো চলমান। গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকবো।

সামনের জাতীয় নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে চসিক মেয়র বলেন, সামনের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানান ষড়যন্ত্র চলছে। একটি গোষ্ঠী নির্বাচন বিলম্বিত করে দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিএনপির পাশে থাকতে হবে। কারণ বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সব অধিকার নিশ্চিত হবে।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর বলেন, বিএনপি গণমানুষের দল। বিএনপি জনগণের কল্যাণে কাজ করে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে সব ধর্মের, বর্ণের মানুষকে এক ছাতার নিচে নিয়ে এসেছেন। ৫ আগস্টের পর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাশে থেকে আগলে রেখেছে বিএনপি। সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীদের রুখে দিতে বাংলাদেশপন্থি সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলা সৎসঙ্গ কেন্দ্রের সভাপতি অনিল চন্দ্র পাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা সৎসঙ্গের সাধারণ সম্পাদক সুমন ঘোষ বাদশা। চট্টগ্রাম জেলা সৎসঙ্গের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক লায়ন অনিমেষ রায় চৌধুরীর সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর। উদ্বোধক ছিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ হিমাইতপুর পাবনার সহ-সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র মজুমদার পলাশ। মহান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. অজয় দেব।

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজীব ধর তমাল, শ্রী শ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে পার্থ, চট্টগ্রাম বেসরকারি কারা পরিদর্শক উজ্জ্বল বরণ বিশ্বাস, শ্রী শ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সম্পাদক সুজন দাশ, চট্টগ্রাম জেলা সৎসঙ্গের সিনিয়র সহ-সভাপতি সজীব সিংহ রুবেল, মুক্তিযোদ্ধা অসিত সেন, সহ-সভাপতি লায়ন শংকর সেনগুপ্ত, নির্মল দেবনাথ লিটন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক অমল দাশ, যুগ্ম সম্পাদক বিভু চক্রবর্তী প্রমুখ।

এমআরএএইচ/কেএসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।