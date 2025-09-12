দুর্গাপূজা উপলক্ষে জমে উঠেছে কেনাকাটা
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হচ্ছে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর৷ উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই মার্কেটগুলোতে কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।
রাজধানী নিউমার্কেটে পূজার কেনাকাটা শুরু হয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরেই। বৈরি আবহাওয়ার মধ্যেও বেড়েছে বিক্রি৷
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।
ক্রেতাদের মধ্যে তরুণ-তরুণীর সংখ্যাই বেশি। তারা বলছেন, পূজার বেশ কিছুদিন বাকি থাকলেও ভিড় এড়াতে আগেভাগেই কেনাকাটা সেরে ফেলছেন তারা।
অন্যদিকে, বিক্রেতারা বলছেন আগের চাইতে এ সপ্তাহে বিক্রিও বেশ বেড়েছে।
কয়েকটি মার্কেট ঘুরে দেখা যায়, জিন্স প্যান্ট ৬০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা, ড্রপ সোল্ডার টি-শার্ট ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা, শার্ট ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা, টি-শার্ট ২০০ থেকে ৪০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
পূজার কেনাকাটা করতে আসা সুভাষ বলেন, পূজায় বাড়িতে যাবো। কয়েকদিন আগেই যাবো তাই কেনাকাটা করতে আসছি। এখন ভিড় কিছুটা কম, কেনাকাটা করতেও ভালো। এজন্যই আসা৷
কাপড় কিনতে আসা নিপু বিশ্বাস বলেন, দুর্গাপূজা আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রতি বছরই নিজের জন্য এবং পরিবারের সবার জন্য কেনাকাটা করি৷ এবারও তাই এসেছি।
কেনাকাটা করতে আসা সুস্মিতা বলেন, ভার্সিটির পরীক্ষা শেষ। পূজায় তাই এবার আগেই বাড়িতে যাবো। এজন্য আগে কেনাকাটা সেরে ফেলছি।
বিক্রেতারা বলছেন, পূজার বেশ কিছুদিন বাকি থাকলেও কেনাকাটা শুরু হয়ে গেছে। ক্রেতা সমাগম বাড়তে শুরু করেছে।
গ্লোব সুপার মার্কেটের দোকানি আদনান বলেন, ক্রেতা সমাগম আজ বেশ বেড়েছে। ভালো বিক্রি হচ্ছে। আশা করছি এবার ভালো বিক্রি হবে।
এছাড়া নিউমার্কেটের ফুটপাতের দোকানগুলোতেও ক্রেতাদের বেশ ভিড় দেখা গেছে।
