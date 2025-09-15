  2. রাজনীতি

১৭ দিন পর হাসপাতাল ছাড়লেন নুর

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২১ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছাড়পত্র পাওয়ার পর ঢামেকের বাইরে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিচার্জে আহত হওয়া গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান জানান, নুরুল হক নুরকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আগের থেকে তার শারীরিক অবস্থার আরও উন্নতি হওয়ায় তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বিকেল পৌনে ৫টার দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করেন তিনি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান আরও জানান, ঘটনার দিন নুরুল হক নুরকে হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিসহ কয়েকজন চিকিৎসক দ্বারা একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করে তার চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করা হয়। ওই রাতে চিকিৎসা কার্যক্রমের মধ্যেই জরুরি বিভাগে (ওসেকে) রাখা হয় তাকে। পরে নুরুল হক নুরকে ঢামেকের পুরাতন ভবনের চারতলার নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়।

পরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে ১০ সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। এ বিশেষজ্ঞ মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের চিকিৎসার কার্যক্রম চলছিল। পরে আজ (সোমবার) ভিআইপি কেবিন থেকে তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

গত ২৯ আগস্ট রাতে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। পরে দুইপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলপ্রয়োগ করে। লাঠিচার্জে গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হক নুর এবং দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন। গুরুতর আহত হওয়ায় নুরকে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।

কাজী আল-আমিন/এএমএ/এমএস

