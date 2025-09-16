ডাকসু নির্বাচনের ভোট ম্যানুয়ালি গণনার দাবি উমামা ফাতেমার

ডাকসু নির্বাচনের ভোট ম্যানুয়ালি গণনার দাবি উমামা ফাতেমার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সদ্য অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে পরাজিত প্রার্থী উমামা ফাতেমা।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) তিনি ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে ভোটের ম্যানুয়াল পুনঃগণনার আবেদন জমা দেন।
আবেদনে উমামা উল্লেখ করেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫–এর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি কেন্দ্রের ভোটার তালিকার কপি সরবরাহ, ওএমআর মেশিনের পরিবর্তে হাতে কলমে ভোট গণনা এবং ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানাচ্ছি।
গত ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের ফলাফলে উমামা ফাতেমা ৩ হাজার ৩৮৯ ভোট পান। নির্বাচনে ভিপি পদে জয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম)। ভোটের দিনই উমামা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন।
