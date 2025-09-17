  2. রাজনীতি

চরমোনাই পীর

শহীদ-আহতদের রক্তের দায় শোধ করতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা-১৮ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মো. আনোয়ার হোসেনের হাতে হাতপাখা তুলে দেন চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মো. রেজাউল করীম

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের রক্তের দায় শোধ করতে পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মো. রেজাউল করীম।

তিনি বলেন, জুলাইয়ে হাজারও মায়ের কোল খালি হয়েছে। আমাদের বাচ্চারা জীবন দিয়েছে। তাদের প্রত্যাশা ছিল দেশ থেকে চিরতরে স্বৈরতন্ত্র বিলোপ করা। সেজন্যই পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে। যাতে করে দেশে কোনো অবস্থাতেই আর কোনো স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিতে না পারে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উত্তরার আজমপুরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঢাকা-১৮ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আয়োজিত গণসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

সমাবেশে চরমোনাই পীর বলেন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং তারই ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কার, জুলাই গণহত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক দৃশ্যমান শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

এসময় ঢাকা-১৮ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হিসেবে আলহাজ মো. আনোয়ার হোসেনের হাতে হাতপাখা তুলে দেন চরমোনাই পীর। পাশাপাশি দলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আনোয়ার হোসেনের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

গণসমাবেশে অন্য বক্তারা বলেন, এই সমাবেশ আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থান ও দাবিগুলোকে তুলে ধরেছে। এসময় তারা প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কার, গণহত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান, পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবি জানান।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন দলের যুগ্মমহাসচিব ও মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটরি মাওলানা আরিফুল ইসলাম, সংখ্যালঘু বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ্, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি মুহাম্মদ আবু হানিফ, ইসলামী যুব আন্দোলন ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি মাওলানা হাম্মাদ বিন মোশাররফ, দলিপাড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি আলহাজ আবু জাফর আলম প্রমুখ।

