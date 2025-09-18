  2. রাজনীতি

বায়তুল মোকাররম এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৪ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে বিক্ষোভ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) জোহরের নামাজের পর এ কর্মসূচি শুরু হয়। ইসলামী আন্দোলন ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা এ কর্মসূচির আয়োজন করছে।

দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হবে। মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন দলের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম।

বিক্ষোভে অংশ নিতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা সমবেত হয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, পিআর পদ্ধতি আমাদের গত এক বছরের দাবি। পিআর পদ্ধতির নির্বাচন হলে একটি দলের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি কমে যাবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিগত প্রতিটি নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ ছিল। গত ১৭ বছর দেশে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচার সরকার ছিল। আমরা এ প্রহসনমূলক নির্বাচন আর চাই না।

