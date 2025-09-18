  2. রাজনীতি

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে: এহসানুল হুদা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১০ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাজিতপুরে আয়োজিত সমাবেশে অ্যাডভোকেট সৈয়দ এহসানুল হুদা

বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান ও ১২ দলীয় জোটের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সৈয়দ এহসানুল হুদা বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে। একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা করছে। তবে দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই ষড়যন্ত্র যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের বাজিতপুর উপজেলা সদরে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলপূর্ব সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের সহস্রাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান বলেন, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষায় এ নির্বাচনের বিকল্প নেই। যারা নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা করছে, তারা দেশের স্বার্থে নয়, অন্য স্বার্থে কাজ করছে। জনগণ তাদের সেই ষড়যন্ত্র কখনো সফল হতে দেবে না।

সৈয়দ এহসানুল হুদা বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এ দেশের মানুষ। দিল্লি নয়, পিন্ডি নয়, নয় অন্য কোনো দে— সবার আগে বাংলাদেশ। দেশের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

পরে তার নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা সদরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে নেতাকর্মীরা ‘নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র রুখে দাও’ এবং “সবার আগে বাংলাদেশ” স্লোগান দেন। মিছিল শেষে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে নির্বাচনী গণসংযোগে অংশ নেন।

