সব বিভাগীয় শহরে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠা করা হবে: আমিনুল
বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক।
তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর মাধ্যমে প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা, খেলাধুলা ও পারিবারিক দায়িত্বভার বহন করা হবে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টর মাঠে ক্ষুদে ফুটবল প্রতিভা রিয়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ ঘোষণা দেন।
ফেরি করে বেলুন বিক্রি করা ১১ বছর বয়সী রিয়াদের অসাধারণ ফুটবল প্রতিভা দেখে অভিভূত হন এই বিএনপি নেতা। এ সময় তিনি রিয়াদের হাতে ফুটবল, বুট, জার্সি এবং তার বাবার হাতে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।
আমিনুল হক বলেন, আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে রিয়াদের পড়াশোনা ও খেলাধুলার জন্য প্রতিমাসে একটি আর্থিক অনুদান তার পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে। রিয়াদ স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি তার এবং তার পরিবারের পাশে থাকবে, ইনশাল্লাহ।
তিনি আরও জানান, বিএনপি দেশব্যাপী প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করার জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার ও আর্চারিসহ নানা ইভেন্টের খেলোয়াড়দের ছোট ভিডিও ফুটেজ পাঠাতে উৎসাহিত করা হবে। সেখান থেকে সেরা প্রতিভাবানদের বাছাই করে পুরস্কৃত করা হবে এবং আন্তর্জাতিক মানে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব হাজী মো. মোস্তফা জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন এবং নির্বাহী সদস্য, সাবেক ফুটবলার জাহেদ পারভেজ চৌধুরী প্রমুখ।
এমএইচএ/এএমএ/জেআইএম