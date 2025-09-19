  2. রাজনীতি

সোনাগাজীর বিএনপি নেতা জহিরুলের বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোনাগাজীর বিএনপি নেতা জহিরুলের বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ

ফেনীতে সোনাগাজীর বিএনপি নেতা ও নবাবপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জহিরুল আলম জহিরের বিরুদ্ধে দলীয় নির্দেশ অমান্য ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। বিএনপির স্থানীয় কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান নেতা লিখিত অভিযোগ আকারে বিষয়টি দলের কেন্দ্রীয় অফিসে জমা দিয়েছেন।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ফেনী জেলার কোথাও বিএনপির প্রার্থী না থাকলেও জহিরুল আলম জহির নবাবপুর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালিয়েছেন বলেও অভিযোগকারীরা দাবি করেন।

লিখিত অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, নব্বইয়ের দশকে প্রভাবশালী রাজনীতিক জয়নাল হাজারীর নেতৃত্বে গঠিত ‘স্টিয়ারিং কমিটি’ থেকে উঠে আসেন জহিরুল আলম জহির। তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, বালু উত্তোলন ও স্থানীয় বিএনপির কয়েকজন নেতার ওপর হামলার অভিযোগও করা হয়েছে।

অভিযোগপত্রে দেখা গেছে, তার বিরুদ্ধে পরিবেশবাদী সংগঠন বেলা এবং দুদকে অভিযোগ রয়েছে, এমন প্রমাণাদি সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন নবাবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সভাপতি মাস্টার ইব্রাহিম মোমিন, সাবেক সভাপতি এ বি এম সামছুদ্দিন সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মাস্টার জহির উদ্দিন ভূঁইয়া সোহাগ এবং সাবেক ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ সেলিম। তাঁরা লিখিতভাবে বলেন, “বিএনপির নাম ব্যবহার করে ভিন্ন দলের স্বার্থ রক্ষা করার কারণে অভিযুক্তকে বহিষ্কার করা সময়ের দাবি।

এ বিষয়ে জহিরুল আলম জহিরের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কেএইচ/এসএনআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।