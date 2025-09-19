জামায়ায়ত নেতা শাহজাহান
কেবল ক্ষমতার পালাবদল নয়, জাতি ৫৩ বছরের দুর্দশা থেকে মুক্তি চায়
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ গত ৫৩ বছরের দুর্দশা থেকে মুক্তি চায়, কেবল ক্ষমতার পালাবদল নয়। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই জাতির মূল আকাঙ্ক্ষা।
তিনি বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে জনগণের এই প্রত্যাশা পূরণে বদ্ধপরিকর।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আকবরশাহ থানা জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত ইউনিট দায়িত্বশীল সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় তিনি বলেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এবং ফ্যাসিস্টের দৃশ্যমান বিচার ছাড়া বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হবে না।
কিছু মহল থেকে জামায়াতের বিরুদ্ধে নির্বাচন পেছানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, জামায়াত সবার আগেই তিনশত আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে কাজ শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোনো নির্বাচনী কার্যক্রম চোখে পড়ে না। যারা জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারে বাধা দিচ্ছে এবং পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের বিরোধিতা করছে, নিজেদের ভরাডুবি জেনে তারাই মূলত ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পেছাতে চায়।
আকবরশাহ থানা আমীর অধ্যক্ষ আবদুল হান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-৪ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আনোয়ার সিদ্দিক চৌধুরী, ১০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী ডা. শাহাদাত হোসেন ও ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী মো. ইউসুফ চৌধুরী, থানা সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কাজী আফসার উদ্দিন শাহীন প্রমুখ।
