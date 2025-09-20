পটিয়ায় জামায়াতের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা
চট্টগ্রামের পটিয়ায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত চট্টগ্রাম-১২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডা. মোহাম্মদ ফরিদুল আলমের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে আশিয়া বায়তুন নুর মাদরাসা প্রাঙ্গণে এ ক্যাম্পের আয়োজন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৮ (ক) নম্বর আশিয়া ইউনিয়ন।
ইউনিয়ন সভাপতি সানাউল্লাহর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ডা. ফরিদুল আলম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডা. ফরিদুল আলম বলেন, জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম মানবতার ধর্ম, মানুষের কল্যাণেই আমাদের অবিরাম প্রচেষ্টা।
মেডিকেল ক্যাম্পে হৃদরোগ, মেডিসিন, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, শিশু ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সেবা দেন।
মেডিকেল ক্যাম্পে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কালারপোল সাংগঠনিক থানার আমির এস. এম. নাছির উদ্দিন, সেক্রেটারি ইব্রাহীম, চট্টগ্রাম জজ কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট সামসুল আলম, খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ী মুহাম্মদ আইয়ুবসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
