হামিদুর রহমান আযাদ
আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় মাঠে ওলামাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি ড. এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে ওলামা-মাশায়েখদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান বাজারস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক একাডেমি মিলনায়তনে মহেশখালী-কুতুবদিয়ার ওলামা-মাশায়েখ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, আগামী নির্বাচনে যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব বেছে নিতে হবে। ছোটোখাটো মতপার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কুতুব শরিফ দরবারের প্রধান শাহজাদা ও দারুল উলুম মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মনিরুল মন্নান।
বিশেষ অতিথি ছিলেন বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মহিবুল্লাহিল বাকি আল মাদানী, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত আমির পরিবেশবিদ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম এবং মহানগরীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা খাইরুল বাশার।
এছাড়া কুতুবদিয়া উপজেলা আমির আ স ম শাহরিয়ার, জামায়াত নেতা আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সরকারি অ্যাডভোকেট মোবারক হোসাইন, এডিশনাল অ্যাডভোকেট ফরিদুল আলমসহ স্থানীয় ওলামা-মাশায়েখরা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।
