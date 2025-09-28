সুইস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিএনপি নেতাদের মধ্যাহ্নভোজ
বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রিংগলি আজ (রোববার) দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে গুলশানে তার বাসভবনে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন অসীম এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্র বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু।
সাক্ষাতে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।
কেএইচ/এএমএ/জেআইএম