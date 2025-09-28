  2. রাজনীতি

জাপার নিবন্ধন-প্রতীক নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই: রেজাউল ইসলাম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া

জাতীয় পার্টির নিবন্ধন ও প্রতীক নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া।

সম্প্রতি জাতীয় পার্টির নামে বহিষ্কৃত কিছু ব্যক্তি একটি কাউন্সিল করে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) দলের নিবন্ধন ও প্রতীকের দাবি জানালেও সেটি আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে দাবি করেছেন তিনি।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ওই কাউন্সিল কোনোভাবেই বৈধ নয়। এটা চেয়ারম্যানের অনুমোদিত না, প্রেসিডিয়াম থেকেও অনুমোদিত হয়নি। তাই আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছি। ইসি আমাদের দরখাস্ত গ্রহণ করেছে এবং জানিয়েছে আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে আলোচনা করবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি নিবন্ধন ও প্রতীক আগের মতোই গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির কাছেই বহাল থাকবে। গত সংসদ নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জিএম কাদেরের নেতৃত্বে লাঙ্গল প্রতীকে প্রার্থীরা অংশ নিয়েছেন এবং নির্বাচিতও হয়েছেন। কাজেই আইনগতভাবেই বিষয়টি স্পষ্ট।

জাতীয় পার্টির এই নেতা অভিযোগ করেন, যারা নিবন্ধন ও প্রতীকের দাবি করছেন, তাদের কার্যক্রম কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। আশা করছি দু–একদিনের মধ্যেই ইসি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের অবস্থান নিশ্চিত করবে।

