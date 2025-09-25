লাঙ্গল প্রতীকের মালিক খুঁজে পাচ্ছেন না সিইসি
জাতীয় পার্টির (জাপা) লাঙ্গল পেতে একাধিক আবেদন পড়েছে। এ প্রতীক কাকে দেওয়া হবে তার কোনো মালিক খুঁজে পাচ্ছেন না প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন সিইসি। আসন্ন রাজনৈতিক দলের সংলাপে জাতীয় পার্টিকে ডাকা হবে কি? এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এ কথা বলেন সিইসি।
জাতীয় পার্টি সংলাপে আসতে পারবে কি না? এমন প্রশ্নে সিইসি বলেন, জাতীয় পার্টির পাঁচটা প্রস্তাব পেয়েছি। আপনারা কয়টি পেয়েছেন জানি না কোন জাতীয় পার্টির কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। লাঙ্গলের দাবিদার তো একাধিক।
লাঙ্গল প্রতীক কাকে দেবেন এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, লাঙ্গলের দাবিদার একাধিক। সময় আসুক তখন আপনারা দেখবেন। জাতীয় পার্টি বলতে আমি একটু কনফিউজড হই, কারণ ওখানে অন্তত হাফ ডজনের মতো হবে এমন পার্টির প্রস্তাবও আছে। লাঙ্গলের দাবিদারও একাধিক, এজন্য আমি বুঝতে পারছি না আপনারা কার কথা বলছেন।
